God of War Ragnarok esce nel 2022, parla un animatore di Santa Monica

In occasione dei festeggiamenti per il quarto compleanno di God of War, Cory Barlog ha pubblicato un messaggio per ringraziare la community, dichiarando come non sia ancora il momento giusto per mostrare God of War Ragnarok, parole che hanno fatto temere un possibile rinvio del gioco al 2023.

Il gioco è ancora privo di una data di uscita ufficiale ma come ribadito più volte, uscirà nel 2022 e anche un dipendente di Santa Monica Studios lo ha confermato su Twitter. Bruno Velazquez, animatore di God of War, si limita a dichiarare che "Ragnarok uscirà quest'anno" rispondendo alla domanda di un follower che ipotizzava un possibile rinvio al 2023 per la nuova avventura di Kratos e Atreus.

Nei mesi scorsi anche Jason Schreier ha sottolineato con forza che non ci sarà alcun ritardo e God of War Ragnarok arriverà entro la fine dell'anno. Al momento Sony non ha ancora messo in moto la macchina promozionale, probabilmente il gioco verrà mostrato tra la fine della primavera e l'inizio dell'estate, con una data di lancio fissata tra ottobre e novembre, come blockbuster della stagione natalizia.

God of War Ragnarok dovrebbe essere l'ultimo gioco Sony per PS4, con la compagnia che si concentrerà unicamente su PlayStation 5 e PC a partire dal prossimo anno.