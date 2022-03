God of War Ragnarok esce nel 2022: Santa Monica risponde ai rumor sul rinvio

Nonostante il 2022 sia cominciato da un bel po', Sony e Santa Monica Studio non hanno ancora annunciato la data di lancio di God of War Ragnarok. Ciò, a quanto pare, sta generando un po' di preoccupazione nei fan dello spartano, dal momento che viviamo in un periodo storico in cui i rinvii sono all'ordine del giorno.

La preoccupazione è cresciuta nei giorni scorsi quando, in alcune regioni, God of War Ragnarok è sparito dalla sezione "Coming Soon" del sito ufficiale di PlayStation. La rimozione dalla lista dei giochi in arrivo prossimamente su console PlayStation ha prevedibilmente generato un po' trambusto in alcune frange della rete, ma per fortuna una rappresentante di Santa Monica Studio si è subito adoperata per calmare gli animi.

Blue Owlz Medic, Community Manager dello studio di sviluppo californiano, è intervenuta sul suo profilo Twitter personale confermando nella maniera più chiara possibile che "God of War Ragnarok uscirà quest'anno". Poche parole provenienti da una fonte ufficiale che non lasciano adito a fraintendimenti. Lo spartano tornerà in azione su PS4 e PlayStation 5 nel corso del 2022, non dobbiamo far altro che pazientare in attesa dell'annuncio della data di lancio definitiva - che secondo un rivenditore sudamericano potrebbe cadere nel mese di giugno 2022.

A proposito, lo sapete che God of War ha appena compiuto 17 anni? È quasi maggiorenne!