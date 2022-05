God of War Ragnarok esce nel 2022 o verrà rinviato? Parliamone!

Il recente annuncio del rinvio di Starfield e Redfall al 2023 ha spinto giocatori, insider e analisti a cercare di capire se anche God of War Ragnarok possa subire la stessa sorte, nonostante il gioco di Sony Santa Monica sia previsto per quest'anno. God of War Ragnarok esce nel 2022 o corre davvero il rischio di un rinvio?

La paura nasce dal fatto che siamo ormai arrivati a metà anno e la campagna marketing di Ragnarok di fatto non è ancora iniziata, una anomalia per un grande blockbuster AAA in uscita idealmente entro sei mesi da oggi. Jason Schreier ha dichiarato che nulla è sicuro in questa industria e non si stupirebbe quindi di un rinvio al 2023, nonostante Cory Barlog abbia più volte rassicurato i giocatori.

Anche David Jaffe temere il rinvio di God of War Ragnarok al 2023 ma c'è da dire che il papà del primo God of War non è nuovo a dichiarazioni forti anche su Cory Barlog e sul lavoro di Sony Santa Monica. All'interno dello studio californiano sembra però esserci una certa sicurezza sul fatto che God of War Ragnarok uscirà nel 2022, l'ultimo aggiornamento risale al mese di aprile quando Cory Barlog ha dichiarato che GOW Ragnarok non è ancora pronto per essere mostrato ma è anche vero che negli ultimi giorni si parla tanto di uno showcase PlayStation in programma a inizio giugno e proprio questo dovrebbe essere l'appuntamento chiave per presentare God of War Ragnarok al pubblico.

Una cosa è certa, con il gioco uscita in autunno, Sony deve avviare la comunicazione e la campagna marketing nel corso dei mesi estivi, generalmente questo tipo di manovre vengono effettuate almeno con sei mesi di anticipo rispetto al debutto sul mercato. E' difficile effettivamente sbilanciarsi, gli eventi estivi sono il banco di prova per capire quando uscirà God of War Ragnarok, secondo voi quando vedremo effettivamente il gioco? Kratos riuscirà a rispettare l'appuntamento con il 2022 oppure no?