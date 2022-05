God of War Ragnarok esce nel 2023? Anche David Jaffe teme il rinvio

Nel corso del suo ultimo podcast, il creatore della serie di God of War David Jaffe si è riallacciato alle parole pronunciate di recente dagli esponenti di Sony Santa Monica e, citando il video di Cory Barlog sullo sviluppo di God of War Ragnarok, ha discusso del possibile rinvio al 2023 del kolossal action.

Dall'ormai consueta finestra comunicativa del suo profilo YouTube, il papà di GOW e della serie di Twisted Metal ha sottolineato come Barlog, nel suo video celebrativo per il quarto anniversario di God of War, non abbia menzianto in alcun modo il 2022 o rassicurato gli appassionati sull'uscita del sequel dell'odissea norrena di Kratos e Atreus per quest'anno.

Nel podcast, Jaffe cita anche le ultime dichiarazioni di Bruno Velazquez: l'animatore di SIE Santa Monica ha infatti spiegato che God of War Ragnarok è ancora previsto in uscita per il 2022. Nonostante ciò, David Jaffe invita i fan di GOW a prestare maggiormente attenzione a Barlog poiché, per sua esperienza, solo i dirigenti di alto livello e le personalità più dirimenti del team di sviluppo sono davvero a conoscenza delle decisioni prese dagli editori, di concerto con i reparti marketing, sulle tempistiche di commercializzazione di un titolo tripla A e, quindi, solo loro hanno la possibilità di esprimersi al riguardo. Da qui l'importanza che, per Jaffe, hanno avuto i dubbi manifestati dallo stesso Cory Barlog nel passaggio in cui sottolinea che "Ragnarok non è ancora pronto".

L'invito alla cautela di Jaffe viene ripreso anche da un tweet in cui il creatore di God of War spiega che "sì, penso che Santa Monica abbia chiarito che questa possibile gemma in odore di GOTY non possa essere lanciata quest'anno".