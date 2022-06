God of War Ragnarok esce il 4 novembre 2022: leak o fake?

Su Reddit GamingLeaksAndRumours è comparsa quella che sembra essere la possibile data di uscita di God of War Ragnarok, al centro di uno dei più grandi misteri degli ultimi giorni. Usiamo il condizionale perché ci sono tanti dubbi sulla fonte, di fatto inesistente.

Colui che ha postato la data prima di dileguarsi nel nulla specifica come non ci sia una fonte per questa soffiata, di fatto non abbiamo quindi riscontri di alcun tipo sull'attendibilità del presunto leak. Secondo quanto riportato, God of War Ragnarok esce il 4 novembre 2022, tenendo dunque fede alle parole di Jason Schreier che ha respinto con forza la possibilità di un rinvio al 2023.

Anche Cory Barlog ha ribadito che God of War Ragnarok esce nel 2022 e al tempo stesso ha confermato che oggi non ci sono annunci in programma, tuttavia Tom Henderson ha fatto capire che un leak arriverà comunque... che la data sia proprio quella del 4 novembre, dunque?

Al momento tutto tace, dobbiamo necessariamente aspettare per saperne di più. Voi cosa ne pensate? Ragnarok uscirà davvero il 4 novembre oppure verrà rinviato al prossimo anno saltando così la stagione natalizia? Fateci sapere il vostro parere su questa vicenda nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.