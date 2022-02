God of War Ragnarok esce a giugno secondo un rivenditore sudamericano

Archiviato il lancio di Horizon Forbidden West, Sony e i suoi PlayStation Studios sono ora focalizzati sul debutto di Gran Turismo 7, fissato per il 4 marzo. Dopodiché, potranno finalmente tornare a concentrarsi su un'altra delle grandi esclusive attese per il 2022, ossia God of War Ragnarok.

La nuova avventura di Kratos in terra norrena è prevista nel corso di quest'anno, tuttavia non ha ancora ricevuto una data d'uscita precisa. Mentre il web continua ad interrogarsi sulla faccenda, dal Sudamerica potrebbe essere arrivato un preziosissimo indizio. Un rivenditore operante in Cile, Messico e Colombia, chiamato Juego Digitales, ha appena fissato la finestra di lancio di God of War Ragnarok al giugno del 2022, sia per l'edizione PlayStation 4, sia per quella PS5.

L'informazione è tutt'altro che ufficiale, quindi vi consigliamo di prenderla con le pinze. Potrebbe trattarsi molto semplicemente di un placeholder, come spesso accade in questi casi. La finestra indicata, in ogni caso, non ci sembra del tutto campata per aria: God of War Ragnarok era inizialmente previsto per il 2021 e, a meno che non sia stato posticipato internamente di un anno intero, un'uscita a giugno potrebbe starci. Il giornalista Jason Schreier, tra l'altro, è sicuro che God of War Ragnarok non subirà altri rinvii. Inoltre, Sony ha già lanciato delle grandi esclusive in estate (a distanza molto ravvicinata, per giunta), riscuotendo un enorme successo: parliamo chiaramente di The Last of Us Part 2 il 19 giugno 2020 e Ghost of Tsushima il 17 luglio 2020.

Voi cosa ne pensate? Giugno 2022 vi sembra una finestra di lancio plausibile per God of War Ragnarok?