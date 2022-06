God of War Ragnarok esce a ottobre? Il merchandising sembra suggerirlo

Lo sappiamo, ormai sta diventando una telenovela (di quelle belle, però) ma non possiamo fare a meno di riportare l'ultima ipotesi legata al lancio di God of War Ragnarok, in arrivo idealmente nel 2022 ma ancora privo di una data di uscita.

Nell scorse settimane alcuni retailer hanno annunciato l'arrivo del merchandising di God of War Ragnarok a settembre, tutto perfetto dunque, il gioco uscirà tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno? E' presto per dirlo ma nuovi indizi arrivano ora da un rivenditore europeo, il quale ha aggiunto al proprio eCommerce nuovi prodotti targati J!NX di God of War Ragnarok con disponibilità prevista per il mese di ottobre, anche se viene specificato come questa indicazione sia soggetta a cambiamenti.

E' chiaro, questo non vuol dire che il gioco uscirà effettivamente a ottobre, semplicemente i produttori del merchandising ed i rivenditori si stanno però preparando al lancio, indicando settembre o ottobre come periodo di debutto del nuovo gioco di Santa Monica Studios.

Secondo vari insider, la data di uscita di God of War Ragnarok verrà svelata a giugno o luglio, Sony non avrebbe ancora fissato una data, si parla anche di un possibile rinvio al 2023 ma per ora è solo un rumor da web non confermato.