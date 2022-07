God of War Ragnarok esce su PlayStation Plus al lancio oppure no? Facciamo chiarezza

Ormai lo sapete: God of War Ragnarok esce il 9 novembre 2022 su PlayStation 4 e PlayStation 5... ma sarà anche su PlayStation Plus Extra e Premium? Sono in molti a chiederselo ed è arrivato il momento di chiarire definitivamente questo dubbio.

Purtroppo la risposta è no, God of War Ragnarok non sarà nel catalogo PlayStation Plus, almeno non al lancio dal momento che Sony non adotta questa strategia commerciale per le esclusive PlayStation Studios, al contrario di Microsoft.



Se è vero che PlayStation Plus Extra e Premium ospitano giochi di editori terzi al lancio (pensiamo ad esempio a Stray gratis con PlayStation Plus a luglio) mentre per i giochi sviluppati dagli studi interni non è prevista questa possibilità. Chiaramente, nulla vieta che in un futuro prossimo God of War Ragnarok possa essere aggiunto al catalogo PlayStation Plus ma al momento ribadiamo non c'è alcuna certezza, se non che gli abbonati non potranno giocare gratis con God of War Ragnarok al lancio.



Anche riguardo una eventuale demo di God of War Ragnarok per gli abbonati PlayStation Plus Premium non ci sono ancora informazioni precise, restiamo quindi in attesa di eventuali chiarimenti riguardo questo aspetto. I preordini di God of War Ragnarok aprono il 15 luglio, tra pochi giorni scopriremo quindi anche i prezzi delle edizioni speciali del gioco di Santa Monica Studio.