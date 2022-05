God of War Ragnarok sarà un'esclusiva PlayStation?

God of War Ragnarok è il secondo capitolo delle avventure norrena di Kratos e Atreus che, secondo le dichiarazioni di Santa Monica Studio, segnerà la conclusione della lotta contro gli Dei di Asgard. Ma anche questo titolo sarà esclusiva PlayStation?

La saga di God of War è una delle storiche IP del mondo PlayStation, ed è quindi comprensibile come anche il sequel del gioco uscito nel 2018 (ecco la recensione di God of War) vedrà la luce esclusivamente su console Sony, sia su PlayStation 5 che su PS4. Attualmente l'opera non ha ancora una finestra di lancio ben definita, in ogni caso lo studio californiano ha più volte ribadito negli scorsi mesi che il loro nuovo kolossal esordirà entro il 2022.

Tuttavia, così come accaduto per il predecessore, tra qualche anno anche God of War Ragnarok potrebbe compiere il suo debutto su PC, una piattaforma da tempo corteggiata da Sony e dove ha già pubblicato alcune delle sue più celebri esclusive, come Horizon Forbidden West e Days Gone.



Aspettando nel frattempo una precisa data d'uscita per il nuovo gioco, ricordiamo che intanto è stato pubblicato un video che mostra l'estrema accessibilità di God of War Ragnarok, dimostrando un'attenzione ancora più grande di Santa Monica Studio verso questi dettagli.