God of War Ragnarok: l'esclusiva PlayStation vince il premio Best Narrative ai TGA 2022

I The Game Awards 2022 continuano ad avere in serbo per tutti i videogiocatori delle grandi sorprese, sia a livello di produzioni in arrivo nell'arco dei mesi che comporranno un 2023 ricco di grandi contenuti, sia per quel che concerne le premiazioni del celebre evento presentato da Geoff Keighley.

Dopo la vittoria del premio Best Performance per l'attore di Kratos, è giunto il momento di decretare quale sia stata la migliore produzione videoludica sul fronte narrativo. Per la candidatura al premio dei Best Narrative vi sono stati nomi altisonanti di opere videoludiche di altissimo livello, tra cui:

A Plague Tale: Requiem

Elden Ring

God of War Ragnarok

Horizon Forbidden West

Immortality

L'esclusiva di Santa Monica Studios si aggiudica il premio Best Narrative, decretando un importantissimo traguardo per l'epopea che ha visto come protagonisti l'iconico Kratos e il figlio Atreus. Per God of War Ragnarok si tratta indubbiamente di un importantissimo successo, esemplificato da uno dei premi più ambiti ai The Game Awards, anche se il successo dell'opera pubblicata da Sony ha già avuto un più importante riscontro positivo di pubblico e critica. God of War Ragnarok ottiene così il premio Best Narrative, surclassando altri capolavori narrativi dal calibro di A Plague Tale Requiem, Elden Ring e non solo.