God of War Ragnarok: l'esclusiva Sony chiude il 2022 al primo posto in UK

Come era lecito aspettarsi, God of War Ragnarok si è affermato come uno dei maggiori successi commerciali e di critica del 2022. L'action-adventure di Sony Santa Monica che ha concluso l'arco narrativo ambientato nel pantheon norreno di Kratos e Atreus si è imposto come il gioco più venduto in UK nell'ultima settimana dell'anno appena passato.

Come ci conferma Christopher Dring di GamesIndustry.biz, God of War Ragnarok si è piazzato al primo posto della classifica software del mercato britannico, considerando le sole vendite retail. Il titolo ha in realtà visto un calo su base settimanale del 29%, ma tanto non è basato a fargli perdere lo scettro della classifica UK.

Discutendo con i giocatori, Dring ha inoltre confermato che i dati tengono in considerazione anche le copie vendute in bundle con PlayStation 5. Ha fatto notizia proprio in queste ore il numero piuttosto incoraggiante di bundle di PS5 + God of War che affioravano sugli scaffali dei negozi in USA negli ultimi giorni, che sembrano sottolineare come Sony e le altre compagnie tecnologiche stiano progressivamente superando la crisi produttiva.

Se vi siete già goduti l'ultima fatica di Santa Monica ma non vedete l'ora di imbracciare nuovamente il Leviatano di Kratos, sappiate che nella primavera di quest'anno arriverà il New Game Plus di God of War Ragnarok.