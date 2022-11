God of War Ragnarok: l'esclusiva di Sony non supera Elden Ring su Twitch

God of War Ragnarok è approdato sul mercato videoludico, segnando l'arrivo del Fimbulwinter e la collera degli dei norreni contro Kratos e Atreus. La nuova punta di diamante di casa Sony, aggiuntasi al parco titoli di PS4 e PS5, ha raggiunto dei grandi traguardi per l'intera serie, divenendo il capitolo della serie venduto più velocemente.

Il successo di God of War Ragnarok è planetario, a tal punto da aver conquistato l'intera utenza videoludica e non solo, tanto che si parla di un possibile vincitore del Game Of The Year 2022. Il viaggio di Kratos e Atreus riprende ancora una volta, con un'esperienza che porterà ancora una volta a ripercorrere Midgard e tutti i Nove Regni, a distanza di quattro anni dal capitolo predecessore. Tantissimi utenti sono alle prese con questa nuova epopea ludica e narrativa, di cui trovate la nostra analisi nella recensione di God of War Ragnarok. Tuttavia, tra i tanti giocatori che stanno vestendo i panni di Kratos vi sono anche diversi creatori di contenuti su Twitch.

Lo sappiamo: Twitch è un fenomeno globale e necessario per il mondo dei videogiochi, i quali riscontrano anche un enorme successo grazie alla presenza di tantissimi streamer che mostrano in diretta il gameplay della propria avventura, con le proprie scelte ed il proprio modo di godere dell'esperienza videoludica di riferimento. I dati delle ultime dirette su Twitch mostrano un quadro chiaro del successo planetario di God of War Ragnarok: nei primi tre giorni dal lancio del gioco, sono state viste su Twitch più di 11 milioni di ore di gioco. Il dato in questione evidenzia un picco di 460.000 spettatori, collocando il titolo di Santa Monica Studio nella top 50 - esattamente, il gioco è alla 42esima posizione - del gioco più di successo su Twitch.

L'interesse che God of War Ragnarok ha riscontrato tra gli utenti è tale da far rimanere la fatica prodotta dai ragazzi di Santa Monica Studio nella top dei giochi più interessanti del momento per gli utenti. Però, i numeri parlano chiaro: Elden Ring, l'iconico gioco prodotto da From Software, ha raggiunto un picco di 875.000 spettatori dai primi giorni del suo rilascio. Inoltre, il numero di canali Twitch che hanno avviato una diretta su Elden Ring è molto più elevata rispetto a God of War Ragnarok - parliamo del doppio -.

Questi valori, però, possono essere giustificati dal tipo di esperienze di riferimento: infatti, la struttura aperta e personalizzabile di Elden Ring, in termini di gameplay e non solo, incentiva maggiormente gli utenti ad osservare contenuti live attinenti al gioco, anche quando loro stessi sono alle prese con la propria run. Invece, la linearità narrativa e ludica di God of War Ragnarok - nel senso che la scelta delle missioni da compiere non è in mano al giocatore come con Elden Ring - genera meno interesse nell'osservare contenuti live, che potrebbero portare a facili spoiler. Ciò nonostante, tenendo conto di questa variabile, God of War Ragnarok ha raggiunto un successo senza precedenti.