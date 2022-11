God of War Ragnarok è l'esclusiva Sony per PS5 con il voto più alto

Come riportato da PushSquare, God of War Ragnarok è attualmente l'esclusiva Sony per PlayStation 5 con il voto più alto su Metacritic. Il nuovo gioco di Santa Monica Studio ha un Metascore di 94/100, GOW Ragnarok è il secondo miglior gioco dell'anno dietro a Elden Ring (96/100) ma conquista il podio se parliamo di esclusive first party.

La classifica di Metacritic vede Ragnarok al primo posto seguito da Demon's Souls e The Last of Us Parte 1 a completare il podio. Quarto posto per Ratcher & Clank Rift Apart mentre Horizon Forbidden West è in quinta posizione, a metà classifica troviamo Ghost of Tsushima Director's Cut, Gran Turismo 7 e Uncharted L'Eredità dei Ladri, in chiusura invece spazio a Returnal, Marvel's Spider-Man Miles Morales e Astro's Playroom.

Migliori giochi Sony per PS5

God of War Ragnarok 94 Demon's Souls 92 The Last of Us Parte I 88 Ratchet & Clank Rift Apart 88 Horizon Forbidden West 88 Ghost of Tsushima Director's Cut 87 Gran Turismo 7 87 Uncharted L'Eredità dei Ladri 87 Returnal 86 Marvel's Spider-Man Miles Morales 85 Astro's Playroom 83

Solo due giochi hanno un Metascore superiore a 90/100 mentre per gli altri il range dei voti è compreso tra 83 e 88. Volete saperne di più sul nuovo God of War? La recensione di God of War Ragnarok per PS5 è a portata di clic.