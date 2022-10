God of War Ragnarok: Everyeye aderisce a #FACETHERAGNAROK con un premio speciale!

Con l'apocalisse norrena ormai alle porte, il team di Sony Italia ha inaugurato la campagna #FACETHERAGNAROK, con la quale invita gli appassionati a mettersi in gioco per conquistarsi tanti ricchi premi a tema God of War Ragnarok.

Tra questi ultimi, lo ricordiamo, troviamo T-Shirt e cappellini, copie del gioco in versione Collector's Edition e Jotnar Edition, lo speciale DualSense a tema God of War Ragnarok e persino la possibilità di aggiudicarsi un viaggio a Stoccolma! Per l'occasione, la Redazione di Everyeye ha deciso di aggiungere ulteriore pepe alla competizione, dando il via ad una speciale iniziativa correlata alla prima fase del contest #FACETHERAGNAROK.

Il contest Sony, lo ricordiamo, richiede ai giocatori di celerare il lancio di God of War: Ragnarok con uno speciale scatto fotografico. Di seguito, vi riportiamo i passaggi necessari per portare a termine la missione:

Collegarsi al Sito ufficiale dell'iniziativa PlayStation On Board

Effettuare il login con le credenziali del proprio account PSN

Caricare una foto del proprio volto e decorarla con il simbolo di Kratos tramite l'editor offerto dal sito

tramite l'editor offerto dal sito Commentare lo scatto tramite l'utilizzo di tre degli aggettivi proposti dalla procedura, da utilizzare per descrivere se stessi, il proprio carattere e lo scatto caricato

A questo punto, avrete la possibilità di procedere con il contest organizzato da Sony, ma non solo! Il team di Everyeye vi invita infatti a condividere con la Redazione lo scatto generato su PlayStation On Board. Per farlo, sarà sufficiente inviare una mail al seguente indirizzo:

gow@everyeye.it

All'interno della mail, dovrete inserire:

Lo scatto utilizzato per il contest #FACETHERAGNAROK: potrete decidere di allegarlo alla mail oppure di pubblicarlo sui social. In questo secondo caso, dovrete inserire nella mail un link al contenuto social realizzato

alla mail oppure di pubblicarlo sui social. In questo secondo caso, dovrete inserire nella mail realizzato Un'autorizzazione all'utilizzo del contenuto da parte della Redazione di Everyeye

Le mail dovranno essere spedite alla Redazione entro la giornata di domenica 23 ottobre 2022

Gli scatti ricevuti saranno visionati dal team di Everyeye, che eleggerà il contributo migliore. Il vincitore o la vincitrice sarà protagonista di uno speciale Eyechievement esclusivo Kratos Face che verrà sbloccato sul sito il 9 novembre 2022, per celebrare in grande stile il lancio di God of War Ragnarok su PlayStation 4 e PlayStation 5. Aspettiamo le vostre foto!