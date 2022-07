God of War Ragnarok: l'evocativo trailer 'Padre e Figlio' ora sottotitolato in italiano

Il PlayStation Blog ha sorpreso tutti i fan Sony rivelando l'attesissima data ufficiale di God of War Ragnarok, la prossima avventura di Kratos ed Atreus che concluderà la saga norrena del franchise a partire dal 9 novembre 2022 su PS5 e PS4.

Per l'occasione è stato pubblicato anche un breve cinematic trailer, pochi secondi dall'altissimo tasso di spettacolarità e coinvolgimento, incentrato sulle figure dei due protagonisti. Un filmato che, non a caso, si chiama per l'appunto "Padre e Figlio", pronti ancora una volta a combattere fianco a fianco contro i mostri e le divinità norrene.

Subito dopo la pubblicazione del trailer originale è arrivata anche la versione sottotitolata in italiano, che mette ulteriormente in risalto il forte legame che lega Kratos a suo figlio Atreus: "Quando sei più debole, e la paura e il dubbio sono un fardello troppo grande da sostenere, ricorda: tu non sei da solo", recitano i due eroi, pronti a confrontarsi con una nuova, imponente minaccia al termine del trailer. Anche in questo nuovo episodio, come già visto nel precedente God of War, l'interazione tra i protagonisti sarà fondamentale non solo in battaglia, ma anche per affrontare enigmi ambientali e fasi esplorative, con potenziamenti ed equipaggiamenti da gestire per entrambi.

Anche se il trailer è solo sottotitolato, ricordiamo comunque che God of War Ragnarok sarà interamente doppiato in italiano, come già accaduto per tutti i precedenti giochi del brand.