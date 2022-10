God of War Ragnarok: l'evoluzione del combat system nel nuovo video gameplay

Dal portale ufficiale di PlayStation India trapela il nuovo video gameplay di God of War Ragnarok promessoci da Sony Santa Monica per renderci partecipi dell'evoluzione del combat system rispetto al kolossal action del 2018.

Le nuove scene ingame dateci in pasto dalla sussidiaria californiana dei PlayStation Studios porta Kratos e Atreus nelle terre elfiche di Alfheim per darci modo di familiarizzare con le innovazioni apportate nel sistema di combattimento e, più in generale, nelle dinamiche di gameplay da sperimentare seguendo le gesta del Fantasma di Sparta e di suo figlio Atreus.

Basta dare una rapida occhiata al trailer per accorgersi dei tanti interventi compiuti dal team di Santa Monica per elevare l'esperienza di gioco offerta agli appassionati della saga di God of War, basti pensare ai poteri elementali scatenati dalle nuove mosse speciali e agli scudi, con un sistema di gestione completamente riformulato per darne centralità nell'equipaggiamento del Dio della Guerra.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia dell'ultimo video gameplay nella cornice digitale di Alfheim, ma prima vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate il resoconto della nostra prova di God of War Ragnarok prima della recensione.