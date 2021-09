God of War Ragnarok: i fan ironizzano sull'aspetto di Thor a suon di meme

God of War Ragnarok è stato finalmente svelato al mondo con il primo trailer ufficiale che ci ha mostrato non solo sequenze narrative, ma anche di gameplay. Santa Monica Studio ha già diffuso inoltre gli artwork dei personaggi principali del nuovo capitolo della serie, atteso su PlayStation 5 e PS4.

Ha fatto molto discutere in particolare l'aspetto di Thor in God of War Ragnarok, tra chi ha elogiato il suo design ritenuto molto fedele alla reale figura mitologica, e chi invece si aspettava un personaggio dalle apparenze diverse rispetto a quelle immaginate dagli sviluppatori. L'enorme chiacchiericcio che si è creato attorno a Thor e il suo look ha dato così il via alla prima serie di meme. Tra chi mette in evidenza il suo fisico robusto, chi lo confronta con la sua statua intravista nel precedente capitolo, e chi lo paragona persino ad Obelix, il personaggio della serie a fumetti Asterix, il villain del prossimo God of War è ormai sulla bocca di tutti i fan. Ma resta grande soprattutto la curiosità di scoprire effettivamente quale sarà il suo ruolo e come interagirà con Kratos ed Atreus nel corso degli eventi di Ragnarok: che stiano per arrivare degli scontri tra titani?

Intanto che si prova ad immaginare cosa offrirà il nuovo capitolo, è stato già confermato che God of War Ragnarok sarà un unico lunghissimo piano sequenza, esattamente come già era stato il predecessore.