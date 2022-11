God of War Ragnarok e il fascino dell'apocalisse: il trailer festeggia le recensioni

Con God of War: Ragnarok aggiornato con la patch 2.001, è tempo per il team di Santa Monica Studio di festeggiare il successo di critica riscosso dal ritorno di Kratos e Atreus.

Con il tradizionale trailer che include le citazioni e i giudizi della stampa specializzata, il team di Sony offre un ultimo sguardo all'apocalissi norrena che attende all'interno dell'esclusiva PlayStation 4 e PlayStation 5. Disponibile in apertura a questa news, il filmato recupera alcuni dei pareri più positivi presenti tra le oltre 120 recensioni di God of War: Ragnarok al momento disponibili. Raccolte su Metacritic, queste ultime attribuiscono al titolo un Metascore di 94/100, dunque non molto distante da quanto rilevato nelle prime ore dallo scadere dell'embargo.



Con God of War: Ragnarok, lo ricordiamo, Santa Monica Studio mette la parola fine all'avventura norrena di Kratos e Atreus. L'arco narrativo ambientato nel freddo nord giunge dunque a compimento, con il futuro della serie che volgerà altrove i propri passi. Ad ora è ovviamente troppo presto perché il team di sviluppo possa offrire dettagli sul futuro dei protagonisti, con moltissimi giocatori che hanno appena iniziato il proprio viaggio tra le nevi del Fimbulwinter. Per godervi al meglio l'esperienza, ricordiamo che esistono diversi modi per evitare gli spoiler su God of War: Ragnarok.