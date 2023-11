God of War Ragnarok festeggia il primo anniversario, un gioco indimenticabile

Oggi, esattamente dodici mesi fa, Sony Interactive Entertainment pubblicava God of War Ragnarok, uno dei giochi più attesi degli ultimi anni, ripagato da un enorme successo di pubblico e critica, con vendite altissime e recensioni estremamente positive.

La seconda avventura nordica di Kratos (e del figlio Atreus) è stata lanciata quattro anni dopo God of War 2018, titolo che ha portato il guerriero di Sparta nelle fredde terre del Nord, svecchiando la saga di Sony Santa Monica e dando nuova linfa vitale alle avventure dello spartano.

Così come il predecessore, anche God of War Ragnarok ha registrato vendite altissime e si è portato a casa numerosi premi tra cui gioco dell'anno per il TIME e miglior gioco ai PlayStation Blog Game of the Year Awards. Ai The Game Awards di dicembre God of War Ragnarok ha perso il GOTY contro Elden Ring guadagnando però le statuette Best Narrative, Best Score & Music, Best Audio Design, Innovation in Accessibility e Best Art Direction.

Da qualche tempo si mormora di un DLC di God of War Ragnarok in dirittura di arrivo (annuncio previsto entro la fine del 2023, si mormora) mentre non sappiamo ancora quale direzione prenderà la serie in futuro dal momento che Ragnarok rappresenta l'ultimo atto della spedizione norrena di Kratos.

