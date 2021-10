God of War Ragnarok, dal finale all'upgrade a pagamento: tutte le novità in video!

Nel corso degli ultimi giorni, i team di Sony e di Santa Monica Studios hanno offerto diversi aggiornamenti su ciò che il pubblico potrà attendersi in occasione del debutto di God of War: Ragnarok.

In particolare, l'attivazione di una scheda dedicata al gioco sul sito ufficiale PlayStation e la pubblicazione di una ricca intervista concessa da Eric Williams, Game Director dell'esclusiva PS4 e PS5, hanno aperto diverse finestre sulla produzione. Dalla trama di God of War: Ragnarok alle caratteristiche di gameplay che contraddistingueranno la seconda epopea norrena di Kratos e Atreus, sono molteplici gli stuzzicanti dettagli emersi sull'opera in sviluppo presso Santa Monica Studios. Tra questi ultimi, peraltro, figura anche un suggestivo teaser legato al finale di God of War: Ragnarok.

Per presentarvi tutti i dettagli inediti emersi di recente sul gioco, la Redazione ha confezionato un breve video interamente dedicato al ritorno del Fantasma di Sparta e di suo figlio. Nel filmato, trovano peraltro spazio anche le ultime dichiarazioni di Sony sulle dinamiche che regoleranno l'upgrade a pagamento dalla versione PlayStation 4 a quella PlayStation 5 di God of War: Ragnarok. Come sempre, trovate il nostro approfondimento direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye. Buona visione!