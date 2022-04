God of War Ragnarok sarà l'ultimo first party Sony ad uscire su PS4?

Mentre continuiamo ad attendere pazientemente l'annuncio della data d'uscita di God of War Ragnarok, che Sony ha saldamente fissato nel corso del 2022, ispirati dai colleghi di Dualshockers ci siamo interrogati sul futuro delle esclusive Sony cross-generazionali.

La domanda che ci siamo posti è molto semplice: God of War Ragnarok sarà l'ultimo gioco first-party ad approdare sia su PS4, sia su PlayStation 5? Alla luce delle evidenze attuali, sembrerebbe di sì, visto che tutti i giochi di Sony confermati dal 2023 in poi sono previsti esclusivamente su PlayStation 5. Parliamo ad esempio di Marvel's Spider-Man 2 e Marvel's Wolverine, entrambi sviluppati da Insomniac Games, così come di Final Fantasy 16. Quest'ultimo è sì un gioco terze parti, ma è atteso in esclusiva sulla console next-gen giapponese.

Quando il gioco dello spartano arriverà sugli scaffali, Sony avrà garantito almeno due anni di supporto cross-generazionale, un tempo tutto sommato adeguato. Dunque non ci stupiremmo affatto se alla fine del 2022 decidesse di abbandonare definitivamente lo sviluppo su PS4 , permettendo così agli sviluppatori dei suoi PlayStation Studios di concentrarsi esclusivamente su PS5 per trarre il meglio dal potente hardware di nuova generazione.

D'alto canto, c'è da dire che nonostante i record di vendite, la diffusione di PlayStation 5 è ancora al di sotto del suo massimo potenziale a causa della carenza di scorte. Seppur meno grave rispetto ai primi mesi (come si evince dai prezzi di PS5 sui marketplace), è pur sempre presente e potrebbe indurre Sony a proseguire il supporto di PS4.

Staremo a vedere. Voi cosa ne pensate? Quest'anno sono due le esclusive di peso già lanciate su entrambe le console: Horizon Forbidden West e Gran Turismo 7.