God of War Ragnarok: Freya dà la caccia a Kratos nel nuovo artwork

God of War Ragnarok ha finalmente una data di lancio, ed ecco che la pagina Instagram di PlayStation Arabia ci fornisce un nuovo piccolo assaggio dell'attesissimo action-adventure curato dai ragazzi di Sony Santa Monica.

Dopo il trailer in CGI che ha svelato la tanto agognata data di lancio e il reveal dei contenuti di Collector's e Jotnar Edition, possiamo dare uno sguardo ad un nuovo artwork realizzato dagli artisti dello studio first party di Sony per il prosieguo delle avventure di Kratos e Atreus in terra norrena.

L'immagine, che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, vede la dea Freya dare la caccia a Kratos mentre viaggia in slitta con suo figlio Atreus. Se avete seguito le vicende del primo capitolo del soft reboot di God of War, saprete benissimo il motivo che la spinge ad attaccare con tale ferocia il Fantasma di Sparta. L'artwork, inoltre, mette in risalto la novità della slitta, che i nostri due protagonisti potranno sfruttare in questo sequel per percorre teoricamente distanze più impegnative in minor tempo.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che God of War Ragnarok sarà disponibile su PlayStation 5 e PlayStation 4 a partire dal 9 novembre di quest'anno. Santa Monica ha svelato che la data di lancio del gioco non è stata scelta casualmente.