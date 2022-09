God of War Ragnarok gameplay: il trailer dello State of Play doppiato in italiano

Con ancora negli occhi le scene dell'ultimo, spettacolare video di God of War Ragnarok, riviviamo le emozioni dello State of Play del 13 settembre con la versione italiana del trailer confezionato da Sony Santa Monica per immergerci nelle atmosfere norrene del nuovo kolossal in esclusiva PlayStation.

Il nuovo viaggio intrapreso da Kratos e Atreus sullo sfondo della profezia di Loki vedrà il dinamico duo alle prese con una nuova, temibile minaccia. Con gli occhi di Asgard costantemente puntati sul Fantasma di Sparta, starà a noi aiutarlo a "lottare per resistere e dimenticare", come sottolineano gli stessi sviluppatori tratteggiando una storia dai risvolti mutevoli e un canovaccio narrativo mai così ricco di colpi di scena.

Senza nulla togliere alla trama di GoW Ragnarok, a catturare maggiormente le attenzioni degli spettatori ci pensano però le incredibili sequenze di combattimento proposteci da SIE Santa Monica per testimoniare l'evoluzione compiuta rispetto al precedente God of War diretto da Cory Barlog. Tra attacchi fulminei e animazioni di stampo cinematografico, i giocatori avranno davvero l'imbarazzo nella scelta degli approcci da adottare per straziare le carni dei nemici e impartire una dura lezione all'ennesima, bizzosa divinità norrena che oserà sfidare la collera di Kratos e mettere alla prova la resilienza di Atreus.

L'esplorazione della dimensione norrena di God of War Ragnarok proseguirà il 9 novembre, giusto in tempo per il lancio del kolossal di Sony Santa Monica su PS4 e PlayStation 5. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia del video di cui sopra e del nostro speciale su God of War Ragnarok con Thor, Odino e le sorprese del trailer dello State of Play.