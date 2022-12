God of War Ragnarok, giocatori a caccia di un dente di Thor: il buffo dettaglio

Profondamente legato ai miti norreni presenti in God of War: Ragnarok, il possente Thor è tra i personaggi che si apprestano ad ostacolare la nuova missione di Kratos e Atreus.

Come noto, la divinità della tradizione nordica rappresenta infatti uno dei nemici inclusi in God of War: Ragnarok. Nel caso in cui i giocatori non vogliano avere alcun dettaglio sullo scontro tra Thor e Kratos, sconsigliamo tuttavia di procedere nella lettura di questa news.

Tra le Boss Fight proposte da God of War: Ragnarok, i giocatori troveranno ad attenderli anche una scenografica battaglia con il dio norreno. Nel corso di quest'ultima, Thor e Kratos non si risparmieranno, con il Fantasma di Sparta che riuscirà infine ad infliggere all'avversario una violenta testata al volto. In seguito al colpo ricevuto, Thor riporta un danno ad un dente, che decide di strapparsi e gettare lontano tra la neve e i ghiacci.



Ebbene, sembra che facendo ritorno nell'area al termine della Boss Fight, i giocatori di God of War: Ragnarok possano divertirsi a dare la caccia al dente smarrito. Su Reddit, si stanno infatti moltiplicando le segnalazioni di coloro che hanno notato il buffo dettaglio inserito dagli sviluppatori di Santa Monica Studio.



Nel frattempo, i guerrieri più abili sono riusciti a sconfiggere un boss di God of War: Ragnarok in soli 25 secondi.