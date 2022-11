God of War Ragnarok, giocatori infastiditi: troppi consigli su come risolvere i puzzle?

God of War Ragnarok è finalmente arrivato, con il nuovo gioco di Sony Santa Monica che è stato celebrato persino nello stadio di San Siro a Milano. Sebbene sia stato accolto in trionfo, l'action-adventure sta ricevendo alcune critiche da parte di una fetta dell'utenza PlayStation.

Sul forum di NeoGaf diversi giocatori stanno discutendo dei puzzle di God of War Ragnarok, e più precisamente dei consigli che il titolo fornisce all'utente tramite i dialoghi dei personaggi. Nella maggior parte dei casi sarà Atreus a consigliare a Kratos come venire a capo di un enigma e riuscire a proseguire nella sua avventura.

I giocatori si lamentano del fatto di non avere tempo per ragionare in autonomia, e si dicono irritati per essere imboccati dal gioco stesso, che sembra non riporre molto fiducia nella loro elasticità mentale. I suggerimenti vengono serviti con troppa fretta, secondo le testimonianze, e non sembra esserci alcun modo per disattivarli tramite le opzioni (come accade invece nella serie di Uncharted).

Si tratta di una tendenza sempre più presente all'interno dei videogiochi tripla A, con gli sviluppatori che sfruttano i dialoghi tra personaggi per inserire organicamente dei suggerimenti utili a risolvere puzzle ed enigmi ambientali. Un metodo per aiutare quei giocatori casual o poco pazienti, che potrebbero persino abbandonare un titolo per essere rimasti bloccati per troppo tempo. Tuttavia, sembra che un'altra parte della playerbase si senta irritata per essere costantemente presi per mano dal gioco. Voi cosa ne pensate? State trovando i suggerimenti di God of War Ragnaro troppo invasivi?

Per approfondire tutti gli aspetti dell'ultima fatica di Sony Santa Monica ora disponibile su PS5 e PS4 vi rimandiamo alla nostra Recensione di God of War Ragnarok.