God of War Ragnarok è l'ultimo gioco norreno della serie Sony?

God of War Ragnarok è stato uno dei protagonisti principali del PlayStation Showcase del 9 settembre 2021. Santa Monica Studios ha finalmente alzato il sipario sul nuovo, attesissimo capitolo della serie attraverso un trailer che ha mostrato sequenze narrative e di gameplay, dandoci un assaggio di ciò che ci aspetta su PS5 e PS4.

Sin dagli inizi del nuovo corso del franchise, che ha portato l'iconico protagonista Kratos in un mondo completamente inedito basato sulla mitologia norrena, i fan si sono chiesti quanti altri episodi sarebbero stati realizzati in questo nuovo setting, ipotizzando una trilogia sul modello di quella originale ambientata in Grecia.



Ma Sony e Santa Monica sembrano dirigersi verso altri piani. Ragnarok sarà quindi l'ultimo gioco norreno della serie? Ebbene sì: durante un breve approfondimento al termine del PlayStation Showcase è stato confermato che God of War Ragnarok conclude la saga norrena di Kratos. Ciò potrebbe comunque non corrispondere necessariamente alla fine dell'intero franchise, tuttavia bisogna necessariamente aspettare l'uscita della nuova avventura per poter capire quali siano gli effettivi piani di Santa Monica per il futuro.

Ragnarok promette comunque di essere il titolo più vasto dell'intera serie dato che ci permetterà di esplorare tutti i Nove Regni norreni, per quella che si profila essere una degna conclusione di questa seconda parte della storia di Kratos. Per ulteriori approfondimenti potete infine leggere la nostra anteprima di God of War Ragnarok.