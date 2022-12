God of War Ragnarok è il gioco più scaricato su PlayStation 5 nel mese di novembre

Continua ad esserci una grande aria di festeggiamenti per la grande esclusiva Sony targata Santa Monica Studio. Dopo la vittoria del premio best narrative per God of War Ragnarok, Sony ha rilasciato la classifica dei titoli più scaricati su PlayStation nell'arco del tutto il mese di novembre.

Come possiamo evincere dalle informazioni riportate dalla stessa azienda, il mese di novembre ha segnato un momento importantissimo per l'epopea di Kratos e Atreus, divenuta la più scaricata dagli utenti possessori di una PlayStation 5. Purtroppo, i dati non riportano alcun dato esatto circa il numero di utenti che hanno effettuato il download dei titoli che seguiranno, anche se sono comunque sufficienti per decretare il successo derivante dal frutto del lavoro dei ragazzi di Santa Monica Studio. Quelli che seguiranno saranno i dati attinenti ai titoli più scaricati sulle console dell'ecosistema PlayStation negli Stati Uniti/Canada ed in Europa.

Giochi PlayStation 5 più scaricati negli Stati Uniti/Canada

God of War Ragnarok

Call of Duty: Modern Warfare 2

MAdden NFL 23

NBA "K23

Fifa 23

Grand Thefr Auto 5

Sonic Frontiers

Gotham Knights

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Cyberpunk 2077

Star Wars Jedi: Fallen Order

Ghost of Tsushima Director's Cut

Horizon Forbidden West

Rachet & Clank: Rift Apart

Evil West

Police Simulator: Patrol Officers

Gran Turismo 7

The Last of Us Parte 1

The Dark Pictures Anthology: The Devil In Me

WWE 2K22

I giochi più scaricati su PlayStation 5 in Europa

Differentemente dalla lista dei venti titoli più scaricati sul suolo statunitense e canadese, in Europa vi sono diverse variazioni, nonostante God of War Ragnarok rimanga incontrastato detenendo la prima posizione.

God of War Ragnarok

Call of Duty Modern warfare 2

Fifa 23

Grand Theft Auto 5

Cyperpunk 2077

Star Wars Jedi: Fallen Order

NBA 2k23

Sonic Frontiers

It Takes Two

Gotham Knights

The Drak Pictures Anthology: The Devil In Me

Goat Simulator 3

Marvel's Spider-Man Miles Morales

Resident Evil 3

F1 22

Evil West

Horizon Forbidden West

Rachet & Clank: Rift Apart

La situazione differisce totalmente nel caso della classifica dei giochi più scaricati su PlayStation 4. La console old-gen di Sony vede dominare Call of Duty Modern Warfare 2 tra i prodotti che più sono stati installati dagli utenti sulle proprie piattaforme, sia sul suolo statunitense/canadese sia su quello europeo. Invece, al secondo posto troviamo l'esclusiva di Santa Monica Studio God of War Ragnarok, seguita da Fifa 23 in terza posizione.

Infine, tra i dati sono riportati anche i giochi PS VR più scaricati nel mese di novembre: al primo posto troviamo Beat Saber in USA e Canada, mentre in Europa abbiamo SUPERHOT VR. Nella sezione dedicata ai Free To Play (che tiene conto dell'intero ecosistema PlayStation e non differisce i dati riguardanti PS4 e PS5) troviamo Call of Duty: Warzone 2.0, seguito da Overwatch 2. Invece, il terzo posto differisce in base alla zona analizzata: Fortnite conquista l'ultimo posto del podio in USA e Canada, mentre in Europa abbiamo The Sims 4, divenuto gratuito negli ultimi mesi.

God of War Ragnarok continua a conquistare il pubblico, anche in seguito alla vittoria del premio Best Performance per l'attore di Kratos.