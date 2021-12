God of War Ragnarok sarà l'ultimo gioco della serie?

God of War Ragnarok è già uno dei titoli più attesi del 2022, nonostante per il momento non ci sia ancora una data di lancio precisa. Con l'arrivo del Ragnarok, le avventure di Kratos e suo figlio Atreus prenderanno una piega ancora più epica e drammatica rispetto a quanto vissuto nel predecessore uscito su PS4 nel 2018.

La domanda è quindi lecita: God of War Ragnarok sarà l'ultimo episodio dell'iconica serie portata avanti da Santa Monica Studios sin dal suo esordio nel 2005? Qui bisogna fare alcune precisazioni: gli sviluppatori hanno infatti confermato che sì, God of War Ragnarok conclude la saga norrena di Kratos e quindi non ci saranno altri giochi ambientati nello stesso contesto narrativo. Questo, tuttavia, non significa assolutamente che il franchise sia arrivato al suo epilogo, cosa che né Santa Monica, né Sony hanno mai confermato.

Ciò significa che in futuro potrebbero arrivare nuovi giochi dedicati a God of War, magari esplorando ulteriori mitologie dopo quella greca della saga originale e quella norrena del corso attuale del brand. Ma si tratta comunque di un futuro ancora piuttosto lontano, pertanto è bene concentrarsi sul presente: Santa Monica ha già promesso che God of War Ragnarok avrà un finale sorprendente ma inevitabile, aumentando ancora di più le attese e la curiosità dei fan attorno al prossimo capitolo. Quale sarà il destino di Kratos ed Atreus? Lo scopriremo nel 2022.