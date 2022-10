God of War Ragnarok gira a 30 o 60fps su PlayStation 5?

Ora che è scaduto il primo embargo di God of War Ragnarok, possiamo svelarvi tutti i dettagli in merito alle modalità grafiche che l'esclusiva Sony proporrà su PlayStation 5.

Come si può leggere nell'anteprima di God of War Ragnarok ad opera di Alessandro Bruni, il nuovo capitolo della serie Santa Monica Studios permetterà ai giocatori che lo acquisteranno in versione PlayStation 5 di scegliere in qualsiasi momento tra due diverse opzioni video. La prima corrisponde a Risoluzione e, come potete immaginare, fissa la risoluzione a 4K e blocca il framerate a 30fps. La seconda impostazione corrisponde a Performance e aumenta il framerate fino a 60fps, accompagnandolo ad una risoluzione dinamica con il 4K come target. Pare inoltre che vi siano anche altre opzioni che permetteranno agli utenti in possesso di televisori di ultima generazione di usufruire degli ingressi HDMI 2.1 e che verranno approfondite in fase di recensione il prossimo 3 novembre 2022.

Nel frattempo, vi ricordiamo che God of War Ragnarok sarà disponibile dal 9 novembre 2022 solo su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Avete già dato uno sguardo agli interessanti video Dietro le Quinte a tema God of War Ragnarok pubblicati da Sony PlayStation sui suoi canali ufficiali?