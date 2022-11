God of War Ragnarok è il GOTY del 2022 per il TIME: Elden Ring fuori dal podio!

Nel tirare le somme di un 2022 videoludico con tanti rinvii, numerose sorprese e solide conferme, la redazione del TIME Magazine stila l'elenco delle opere d'intrattenimento digitale più importanti di questo anno che sta per volgere al termine.

In vetta alla classifica dello storico magazine d'informazione statunitense troviamo l'ultimo kolossal action adventure di Sony Santa Monica: l'ennesimo GOTY a God of War Ragnarok, dopo quello BIG Awards, è il premio al lavoro svolto dalla sussidiaria californiana dei PlayStation Studios nel proseguire l'odissea norrena di Kratos e Atreus iniziata nel 2018 sotto l'egida di Cory Barlog.

Senza nulla togliere al Fantasma di Sparta e al suo inseparabile figlio, la vera sorpresa che ci viene offerta dal TIME Magazine è però rappresentata dall'assenza di Elden Ring dalla Top 3 dei videogiochi più importanti del 2022. Il soulslike a mondo aperto di FromSoftware deve infatti accontentarsi della quarta posizione di una classifica che vede Horizon Forbidden West e The Quarry salire sul podio dei contendenti al Game of the Year del TIME. Senza indugiare oltre, eccovi la Top 10 dei migliori videogiochi dell'anno per il TIME Magazine:

God of War Ragnarok Horizon Forbidden West The Quarry Elden Ring Stray The Last of Us Part 1 SIFU Resident Evil Village: Le Ombre di Rose LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sono ancora in corso le votazioni per le Nomination ai The Game Awards 2022: nel corso della cerimonia organizzata da Geoff Keighley per le ore 01:30 italiane del 9 dicembre assisteremo, con ogni probabilità, alla battaglia tra God of War Ragnarok ed Elden Ring per il GOTY.