God of War Ragnarok vince il primo GOTY: il kolossal di Santa Monica trionfa ai BIG Awards

Mentre fervono i preparativi per i TGA 2022 con la sfida tra God of War Ragnarok ed Elden Ring per la conquista del GOTY, la giuria della BIG Conference decide di assegnare il prestigioso premio per il Miglior Gioco dell'Anno all'ultimo atto dell'odissea norrena di Kratos e Atreus.

Conosciuta originariamente come Fun & Serious Game Festival, la Bilbao International Games Conference è una delle kermesse videoludiche più importanti d'Europa: per quest'anno, la giuria dell'evento ha deciso di insignire God of War Ragnarok con il Game of the Year.

Il kolossal action adventure di Santa Monica riesce così a prevalere sull'agguerritissima concorrenza del soulslike open world di FromSoftware. Sempre nella cornice della manifestazione videoludica spagnola, gli organizzatori della BIG Conference hanno consegnato un premio alla carriera a Shuhei Yoshida, ex vicepresidente senor di SCE Worldwide Studios e attuale dirigente a capo della divisione PlayStation Indies del colosso tecnologico giapponese.

La battaglia a distanza tra Elden Ring e GOW Ragnarok riprenderà il 9 dicembre, con l'attesissimo show dei The Game Awards 2022 che si terrà a partire dalle ore 01:30 italiane con tante World Premiere e sorprese da parte degli esponenti del settore che interverranno sul palco dell'evento presentato da Geoff Keighley.