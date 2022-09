God of War Ragnarok: guardate queste stupende cover fan-made per PS5 da $460

Le gesta di Kratos ispirano da sempre artisti di ogni genere, inclusi Anderson e Debora, che hanno scelto di omaggiare la propria saga preferita creando una cover personalizzata per PlayStation 5 a tema Ragnarok.

Il duo ha pensato proprio a tutto e ha creato due cover distinte, una pensata per mantenere PlayStation 5 in verticale e un'altra per tenerla in orizzontale. Entrambe sono caratterizzate da una scocca in finta pietra con dettagli sotto forme di rune nordiche e nevischio, ma a distinguersi è soprattutto quella orizzontale, che presenta il martello Mjöllnir di Thor conficcato su di essa.

Le due cover verranno commercializzate attraverso gom.gom.figures in un numero piuttosto limitato (solo 40 pezzi per ognuna di esse), con prezzi a partire da 460 dollari. Se siete interessati all'acquisto (i preordini non sono ancora cominciati, dunque c'è tutto il tempo di pensarci e organizzarsi), oppure siete solamente curiosi di guardarle in ogni minimo dettaglio, dirigetevi verso i post di Anderson e Debora in calce a questa notizia oppure seguite il link riportato poco sopra.

A proposito del gioco, già che ci siamo vi ricordiamo che God of War Ragnarok verrà pubblicato il 9 novembre 2022 su PlayStation 4 e PS5. In queste ore Sony ha annunciato l'arrivo di una collezione di ritratti di famiglia di God of War.