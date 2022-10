God of War Ragnarok e la guerra agli spoiler: il messaggio di Sony Santa Monica

Con il day one rotto di God of War Ragnarok e il crescente numero di spoiler sul kolossal action adventure in arrivo su PS4 e PlayStation 5, il team di Santa Monica si affaccia sui social per chiedere agli utenti di non condividere immagini, video o anticipazioni sulla trama della nuova avventura di Kratos e Atreus.

Nell'ultimo messaggio condiviso attraverso i propri profili social ufficiali, i rappresentanti della sussidiaria californiana dei PlayStation Studios ricordano a tutti come "mentre ci avviciniamo al lancio di GoW Ragnarok, è importante per il nostro studio preservare l'esperienza di chi vorrà godersi il gioco al lancio senza spoiler. Vi chiediamo perciò di essere rispettosi della volontà dei fan che non vogliono incappare accidentalmente in gameplay o anticipazioni sulla storia di God of War Ragnarok".

Gli autori di Santa Monica confermano inoltre di essersi attivati per far fronte agli spoiler attraverso delle richieste di violazione di copyright: "Stiamo facendo del nostro meglio per limitare la diffusione di video o screenshot non autorizzati, ma la realtà è che non possiamo bloccare tutto. A tutti coloro che non vogliono rischiare di incappare in spoiler, consigliamo vivamente di non seguire gli hashtag chiave di God of War e GoW Ragnarok fino al giorno del lancio".

In chiusura del loro intervento, i ragazzi di Sony Santa Monica ringraziano i fan per il supporto e la pazienza dimostrati, aggiungendo infine come "possiamo assicurarvi che varrà davverò la pena aspettare fino al giorno di lancio".

Prima di lasciarvi ai commenti, vi invitiamo a leggere la nostra anteprima di God of War Ragnarok prima della recensione e, ovviamente, del lancio dell'attesissimo action adventure di Sony Santa Monica, previsto per il 9 novembre in esclusiva su console PlayStation di questa e dalla passata generazione.