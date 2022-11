God of War Ragnarok: guida a tutte le armi del gioco

Kratos ed Atreus sono pronti a vivere la loro ultima avventura norrena in God of War Ragnarok, il nuovo kolossal di Sony per PlayStation 5 e PS4 disponibile dal 9 novembre 2022. Tante saranno le insidie ed i nemici con cui il Fantasma di Sparta e suo figlio dovranno confrontarsi, e per farlo c'è bisogno di un armamentario adeguato.

Mentre Atreus potrà ancora una volta fare affidamento sul suo arco, Kratos avrà a disposizione quattro armi principali nel corso del suo viaggio attraverso i Nove Regni, in larga parte già viste nel precedente God of War del 2018. Ecco di seguito quali sono:

Leviatano

L'iconica ascia introdotta nella prima avventura norrena fa il suo trionfale ritorno rivelandosi ancora una volta un'arma tanto preziosa quanto devastante una volta potenziata a dovere. Leviatano è perfetta per il combattimento ravvicinato, in particolare contro le creature di dimensioni maggiori grazie agli ingenti danni che infligge. L'ascia si rivela molto efficace anche contro orde di nemici, soprattutto sfruttando gli attacchi pesanti in grado di infliggere danni di ghiaccio che possono rallentare l'avanzata avversaria ai danni di Kratos

Lame del Caos

Le iconiche spade introdotte nell'originale saga greca, ed apparse anche nel precedente episodio, fanno il loro ritorno anche in God of War Ragnarok scatenando ancora una volta le fiamme dell'Ade. Sulla carta meno potenti rispetto al Leviatano, le Lame del Caos sono più rapide e si rivelano molto utili soprattutto per colpire i nemici lontani, rivelandosi efficace non sono nel combattimento ravvicinato, ma anche da distanza. L'estensione delle due lame permette inoltre di danneggiare più facilmente anche avversari multipli che hanno circondato Kratos, che possono nel frattempo rimanere scottati dal fuoco emanato da questi armi e subire in questo modo danni passivi più ingenti con il passare del tempo.

Lancia di Draupnir

Si tratta di un'arma inedita, pensata appositamente per il nuovo gioco, che diverrà disponibile una volta concluso il terzo atto della storia principale. Oltre ad essere molto conveniente per sferrare attacchi a lunga gittata, la Lancia di Draupnir ha anche la capacità di stordire i nemici colpiti, dando in questo modo preziosi vantaggi tattici in battaglia ed aumentando le chance di vittoria. Kratos può inoltre lanciarla da lunghe distanze ed infilzare i rivali distanti, per poi scatenare un'esplosione in grado di infliggere enormi ferite. La Lancia ha altri poteri molto efficaci che, una volta sbloccati e potenziati, la renderanno una validissima alternativa al Leviatano ed alle Lame del Caos.

Scudo

Altro prezioso strumento che fa il suo ritorno da God of War 2018, lo Scudo consente a Kratos non solo di difendersi dall'offensiva nemica, ma anche di effettuare parry e successivi contrattacchi efficaci. Questa volta, però, sarà possibile equipaggiare cinque diversi tipi di scudi, a partire dal classico Guardiano già visto in precedenza, ad altri del tutto nuovi che fanno la loro prima comparsa. Sebbene a grandi linee tendano ad avere tutti caratteristiche simili, ci sono scudi come Onslaught e Stone Wall che garantiscono difese ancora più consistenti rispetto al Guardiano, laddove invece Shatter Star e Dauntless godono di dimensioni più contenute ma si rivelano più rapidi e perfetti per riflettere i colpi avversari, offrendo in questo modo approcci sempre diversi agli scontri.

Non perdetevi inoltre i trucchi su equipaggiamenti ed armature per God of War Ragnarok, preziosi in particolare per chi si avvicina per la prima volta alla serie. Ecco inoltre tutti i trofei di God of War Ragnarok se ambite a conquistare il Platino.