God of War Ragnarok: guida agli Easter Egg delle Poesie di Kvasir

Tra i tanti oggetti collezionabili di God of War Ragnarok spiccano le quattordici Poesie di Kvasir, testi che raccontano storie apparentemente senza senso, ma che se analizzati con maggiore attenzione mostreranno quello che nascondono davvero: particolari easter egg dedicati alle altre esclusive Playstation.

I libri dedicati alle Poesie di Kvasir si trovano all’interno di quattro regni specifici: Svartalfheim, Alfheim, Vanaheim e Midgard. Ciascuno di essi contiene un riferimento a diverse IP sviluppate dai PlayStation Studios, identificabile più o meno facilmente osservando la copertina e leggendo con attenzione il testo del poema. Andiamo quindi a vedere nel dettaglio tutti i richiami presenti in questo particolare easter egg di God of War Ragnarok, suddividendoli a seconda del regno in cui possono essere trovati:

Svartalfheim

L’alba dell’inesistenza - questo poema contiene riferimenti a creature di metallo e una guerriera dai capelli rossi; è piuttosto semplice quindi dedurre che si sta parlando di Horizon Zero Dawn e Horizon Forbidden West , i due titoli open world di Guerrilla Games ambientati in una Terra del futuro popolata da macchine dalle sembianze animali.

Sfera terrestre della società grande - apparentemente un titolo senza senso, per comprenderne meglio il significato bisogna recuperare la versione originale in inglese, che contiene anche le parole "The Performance"; questa informazione, unita al testo del poema, ci consente di identificare un rimando al titolo gioco di baseball MLB The Show .

Noi che rimaniamo, parte seconda - in questo caso, il titolo stesso della poesia è piuttosto eloquente, ed è facile capire che sia un riferimento a The Last of Us Parte II , la pluripremiata opera di Naughty Dog .

in questo caso, il titolo stesso della poesia è piuttosto eloquente, ed è facile capire che sia un riferimento a , la pluripremiata opera di . Arnese e botto - in questo caso, per capire l’easter egg è necessario leggere il testo, che contiene versi come “Pelliccia e acciaio, che duo poderoso”; si tratta di un chiaro accenno alla serie di Ratchet and Clank .

Rosso speranza - l'ultima menzione presente nel regno di Svartalfheim è dedicata a Bloodborne; nel testo di questo poema si leggono infatti richiami ad una luna scarlatta, oltre che a morte, paura e sangue.

Alfheim

L’abbandono dell’aldilà - in questo caso possiamo trovare parole decisamente evocative come bastone, corda, pece, nera, impronta, infante, morte e spiaggia, che combinate rappresentano un chiaro riferimento agli scenari apocalittici di Death Stranding (a proposito, avete visto il reveal trailer di Death Stranding 2?)

Visioni dopo il riposo - il titolo di questo poema non sembrerebbe richiamare nessuna esclusiva Playstation, ma tra i suoi versi è possibile leggere "un'infinita possibilità di creazione"; questa frase ci aiuta a cogliere un riferimento a Dreams , il titolo che permette ai giocatori di creare e condividere le proprie esperienze.

Spiriti sui muri - anche in questo caso, leggendo il testo della poesia è possibile ricavare degli indizi preziosi; il verso "ragazzo gentile e i suoi pennelli", unito al titolo e alla copertina, rimanda con chiarezza a Concrete Genie .

Costrutto celestiale - questa poesia è forse quella in cui il riferimento è più difficile da cogliere, ma è comunque possibile aiutarsi con alcuni dei versi, che citano una "creatura divina" e un "amico ferroso", e da qui si può cogliere una citazione ad Astro Bot Rescue Mission .

Spettro orientale - questo poema, l'ultimo di Alfheim, è facilmente riconducibile a Ghost of Tsushima di Sucker Punch, grazie alla struttura dei suoi versi (simile a quella di un Haiku giapponese) e alla presenza del termine "spettro" all'interno del testo.

Midgard

Morti che non camminano - in questa poesia è possibile leggere versi che riguardano due fratelli che si spostano su cavalli d’acciaio; è un chiaro riferimento a delle motociclette e ai due protagonisti di Days Gone, l’open world a tema zombie realizzato da Bend Studio per PlayStation 4.

Vanaheim

Ricerca di un luogo non sulle mappe - il titolo di questo poema e i versi dedicati a un uomo che viaggia con “coraggio, astuzia e l’anello di un antenato” richiamano fortemente la serie di Uncharted e in particolare il suo protagonista, Nathan Drake , che nei primi giochi della serie tiene sempre con sé l'anello di Sir Francis Drake .

Viaggio - in questo caso non è nemmeno necessario leggere il testo per capire il riferimento; l'omaggio è per Journey , traduzione letterale in lingua inglese della parola "viaggio".

Ordinamento: nel futuro - in quest'ultima poesia è possibile trovare riferimenti a "cavalieri senza armatura" che combattono una misteriosa lotta; questa informazione, unita al titolo e alla copertina del libro, richiama chiaramente The Order: 1886.

