God of War Ragnarok: guida al platino, come prendere tutti i trofei

God of War Ragnarok, l’ultimo progetto frutto dell’estro creativo del director Eric Williams e del team di Santa Monica Studios, è giunto su tutte le piattaforme di casa Sony. Le console di vecchia generazione e la nuova ammiraglia della compagnia giapponese di Tokyo hanno aperto i battenti all’arrivo del gelido Fimbuwinter e della fine del mondo.

Kratos e Atreus si apprestano a rimettersi in cammino, riprendendo il lungo viaggio che ha determinato l’avvento di una delle esclusive di punta della line-up di PlayStation e di una delle produzioni videoludiche più amate del 2018. L’avventura riprende dopo quattro anni dal suo esordio, promettendo a tutti gli amanti della saga un’esperienza più matura, profonda e coinvolgente di quella che l’ha anticipata - come da noi raccontatovi nella recensione di God of War Ragnarok -, migliorandone altri aspetti prettamente videoludici ed incentrati sul gameplay come, ad esempio, il sistema di combattimento e la personalizzazione dell’esperienza con 90 opzioni per migliorare l’accessibilità e non solo. Le peripezie del Dio grego e di suo figlio accompagneranno il giocatore per diverse decine di ore di gioco, mettendo sulla piazza un prodotto che saprà soddisfare le aspettative di tutti, tra cui i famosissimi cacciatori di trofei.

God of War Ragnarok avrà in serbo una grande sfida per chi ambisce al Trofeo di Platino, permettendo anche a questa fetta di utenza videogiocatrice di poter ottenere ben 36 trofei, i quali saranno divisi tra i già noti trofei di bronzo, argento ed oro, classificati anche in base alla difficoltà di reperimento per ognuno di essi. Nel corso degli ultimi giorni, abbiamo avuto modo di conoscere la lista dei trofei di God of War Ragnarok, ma come possiamo ottenere tutti i trofei del gioco? Ciò che seguirà nei prossimi righi sarà la risposta a tale domanda, permettendo di avere un quadro completo su ciò che sarà richiesto al giocatore per poter ottenerli tutti ed i quali, una volta ottenuti tutti, garantiranno l’ottenimento del più importante e prestigioso di essi: il Trofeo di Platino.

Trofeo di platino

L’orso e il lupo: per ottenere il trofeo più raro, come accennato in precedenza, sarà necessario ottenere tutti i trofei d’oro, d’argento e di bronzo.

Trofei d’oro

Pronto all’azione: il giocatore dovrà potenziare un intero set d’armatura fino al massimo livello

Ragnarok: questo è uno dei diversi trofei direttamente connessi al completamento delle missioni principali, dunque alla modalità storia. Per ottenerlo sarà necessario combattere il “Padre di tutti”

La vera regina: tale trofeo d’oro sarà ottenibile sconfiggendo Gna preso il crogiolo di Musphelheim in seguito al completamento delle missioni principali.

Un grave errore: per il trofeo “Un grave errore” bisognerà affrontare e sconfiggere il re Hrolf. Prima, però, bisognerà raccogliere tutte le lapidi dei Berserker e affrontare l’ultimo boss Berserker presso la lapide del re di Midgard.

Trofei d’argento

Questa è Sparta: il primo dei trofei d’argento in analisi è connesso alla storia, come il sopracitato “Ragnarok”. Dunque, per poterlo ottenere sarà richiesto proseguire normalmente con la propria avventura

Falange: il trofeo “Falange” potrà essere ottenuto con la raccolta di tutti gli scudi presenti nel gioco. Essi, in totale, saranno cinque, di cui tre forgiabili presso il fabbro, uno legato alla storia e l’ultimo potrà essere riscosso come ricompensa di uno dei forzieri leggendari disseminati in tutto il mondo di gioco.

Collezionista: sarà necessario ottenere tutti i cimeli e le else presenti in gioco, per un totale di quattordici oggetti

Pancia piena: per ottenere il trofeo in questione sarà necessario reperire tutte le mele di Iðunn e tutti i corni di idromele sanguigno. Tale obiettivo richiederà l’apertura di tutti i forzieri disseminati nei nove regni

Ammazza-draghi: il trofeo “Ammazza-draghi” richiederà di forgiare il set armatura Scaglie di Drago, in seguito al completamento del favore “Caccia al drago” a Vanheim.

Chi ben prosegue: una volta ottenuti i nove frammenti dell’amuleto di Yggdrasill, si potrà riparare l’amuleto necessario per il completamento di questo obiettivo. Due di questi saranno sbloccati all’inizio della propria avventura, mentre tutti gli altri richiederanno l’apertura degli scrigni leggendari

Gufa del buon augurio: per ottenere questo trofeo sarà richiestala liberazione degli Hafgufa. Completando i favori “segreti delle sabbie” e “canzone delle sabbie” presso Alfheim, la side-quest sarà giunta al suo completamento.

Addio a un amico: il giocatore dovrà completare il favore “un funerale vichingo” a Svartalfheim

Perdono: sarà garantito l’ottenimento del trofeo “Perdono” una volta che il giocatore avrà provveduto a liverare il Lyngbakr attraverso il completamento del favore “peso delle catene” sull’isola di Lyngbakr.

Che bella giornata: per il trofeo in questione sarà obbligatorio recuperare il Mardoll attraverso il completamento del favore “la pace mancante di Freya” al santuario di Vanir

Specie invasive: questo trofeo d’oro sarà riscattato automaticamente come ricompensa per il completamento di tutte e nove le battute di caccia nel Cratere

Il giusto posto: una volta avviato il favore “i Lindwyrm perduti” presso la casa di Sindri, per ottenere il trofeo “il giusto posto” bisognerà riportarli tutti - i Lindwyrm - a Ratatoskr.

Prove del fuoco: il terz’ultimo trofeo d’oro di questa lista richiederà il completamento di tutte le sfide situate a Musphelheim

La stagione della purezza: questo trofeo d’oro prevede che vengano recuperati tutti i cervi delle quattro stagioni, la cui ricerca verrà avviata presso il favore “un cervo per tutte le stagioni”, il quale inizierà presso la casa di Sindri

Migliori amici: Completando il favore “istinti animali” al Lago dei Nove a Midgard e accarezzando Speki e Svanna, il giocatore otterrà il trofeo “Migliori amici” nella sua lista trofei.

Trofei di bronzo

Passiamo in rassegna le condizioni richieste per l’ottenimento degli ultimi trofei - ultimi anche in ordine di difficoltà - per poter ambire al tanto desiderato trofeo di platino. Qui di seguito vi elencheremo tutti i trofei di bronzo esistenti: