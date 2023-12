God of War Ragnarok: guida e trucchi per superare le sfide del Valhalla

Il primo DLC di God of War Ragnarok è disponibile per tutti, annunciato sul palco The Game Awards l'8 dicembre e pubblicato gratis pochi giorni dopo. Se avete bisogno di trucchi per superare le sfide del Valhalla, siete nel posto giusto. Prima di partire però non dimenticate di dare un'occhiata alla recensione di God of War Ragnarok Valhalla.

Come iniziare Valhalla

Per dare il via a questa nuova avventura del Fantasma di Sparta dovrete avviare God of War Ragnarok e selezionare laSe non l'avete ancora fatto, la scelta dell'opzione vi riporterà alla pagina ufficiale dell'espansione gratuita per eseguire il riscatto e procedere con il download. Sappiate però che, sebbene si possa avviare sin da subito, questo DLC è ambientato dopo gli eventi narrati nel finale di God of War Ragnarok e giocandolo senza aver prima raggiunto i titoli di coda vi fornirà numerose informazioni sulle fasi avanzate dell'avventura.. Se volete godervelo al meglio quindi, terminate il gioco e poi avviate Valhalla.

Difficoltà

Al primo avvio di God of War Ragnarok Valhalla vi verrà chiesto di selezionare una fra le cinque difficoltà disponibili , che non influenzano solo l'abilità in combattimento dei nemici, ma consentono anche di migliorare le ricompense.

Ecco di seguito l'elenco completo dei livelli di difficoltà di God of War Ragnarok Valhalla:

• Mostrami volontà: questo è il livello di sfida più basso, che per ovvie ragioni non include alcun tipo di bonus per quello che riguarda le ricompense

• Mostrami determinazione: per un leggero aumento della difficoltà, questa opzione garantisce ricompense aumentate del 10%

• Mostrami coraggio: anche in questo caso c'è un incremento della complessità degli scontri, che viene compensato dal 20% di ricompense in più

• Mostrami valore: a questa difficoltà, l'aumento delle ricompense è pari al 30%

• Mostrami maestria: si tratta del livello di sfida più alto tra quelli disponibili, che permette di ricevere un bonus del 40% alle ricompense

Non temete di fare la scelta errata, poiché non si tratta di una decisione permanente e, tra una partita e l'altra, potrete facilmente aumentare o abbassare la difficoltà dal menu delle opzioni.

Primo potenziamento

Dopo aver sconfitto i nemici della primissima area di gioco in God of War Ragnarok Valhalla, potrete aprire un forziere contenente un. Sebbene Kratos abbia sempre a disposizione tutte le sue armi, queste non dispongono di abilità speciale e tramite le due opzioni proposte dal forziere potrete decidere un'arma alla quale assegnare una modifica.Si tratta questa di una, poiché da essa non solo dipende quello che sarà lo strumento di morte che dovrete utilizzare di più nel corso della run, ma anche perché i successivi forzieri proporranno ricompense basate proprio su tale scelta.

Lancio dell'ascia

Sappiamo cosa vi state chiedendo e la risposta è sì: anche in God of War Ragnarok Valhalla il lancio dell'asciae può servire per risolvere le situazioni più spinose. Proprio come nel corso dell'avventura con protagonisti Kratos ed Atreus, in Valhalla è possibile caricare il Leviatano per poi scagliarlo sui nemici più lontani e non solo.Chi vuole, con un po' di movimenti in giro per l'arena, può abusare di questa meccanica per eliminare i nemici più vigorosi a suon di lanci d'ascia: certo, ci impiegherete un bel po', ma potreste terminare lo scontro senza un graffio. Non dimenticate inoltre che il lancio caricato del Leviatano con l'attacco pesante, così che possiate immobilizzarne uno per concentrarvi sugli altri.

Esplorazione

Sebbene vi sia spesso l'ansia di proseguire verso la successiva area di gioco, in God of War Ragnarok Valhalla è importantissimo dedicarsi all'esplorazione. Sebbene le varie porzioni della mappa non godano di chissà quale estensione, queste nascondono spesso e volentieri una serie di segreti che potrebbero influenzare positivamente l'andamento di una partita.Sparsi in giro, infatti, si possono trovare con una certa frequenzache, una volta rotti, permettono di accumulare la valuta di gioco temporanea chiamata Glifi, che è essenziale per acquistare i potenziamenti che resteranno attivi fino al momento della morte o della conclusione della partita.Non meno rilevanti sono i, al cui interno si nascondono invece le risorse utili per le migliorie permanenti, di cui parleremo più sotto. Vi sono infine iper recuperare la salute, anch'essi molto utili per rimettersi in sesto dopo un combattimento particolarmente complesso.

Potenziamenti permanenti

Sebbene la quasi totalità dei potenziamenti che si accumulano durante le partite di God of War Ragnarok Valhalla svanisca nel nulla quando si viene sconfitti, esistono ancheche permettono di rendere Kratos sempre più forte. Per poter avere accesso a questi potenziamenti occorre interagire con la, l'oggetto con il simbolo di God of War illuminato di rosso (l'omega) che si trova nell'area immediatamente successiva alla spiaggia nera.Presso queste postazioni, i giocatori possono sia applicare potenziamenti permanenti alla salute e alla barra dell'ira, che migliorare le varie statistiche. Ovviamente si tratta di miglioramenti di una certa importanza che, pertanto, non sono così facilmente accessibili: per poter sbloccare questi power-up, infatti, vi serviranno risorse speciali come ie i. Dal momento che queste risorse si trovano anche nei forzieri sparsi in giro per la mappa, fareste bene a tenere sempre gli occhi ben aperti.

Scelta dell'equipaggiamento

Ai piedi delle scale che conducono alle porte del Valhalla, ovvero il punto in cui si accede per dare il via ad una nuova partita, è possibile interagire con due postazioni che permettono di. Per quanto sia importante che selezioniate quelli più consoni al vostro stile di gioco, non va dimenticata l'esistenza di una particolare meccanica di gioco che consente di ottenerePrima di ogni run, infatti, noterete che sia uno scudo che un'abilità dell'elenco emetteranno una specie di bagliore: questo indica che si tratti di oggetti speciali il cui utilizzo permetterà di ricevere bottino migliore nel corso della successiva partita. Questa meccanica di God of War Ragnarok Valhalla, che ricorda quanto visto in altro produzioni come Hades, può essere sfruttata per massimizzare le ricompense, sebbene talvolta faccia sì che si debbano utilizzare risorse che non ci piacciono.

Statistiche o abilità?

Veniamo ora ad una questione che sicuramente interesserà molti giocatori di God of War Ragnarok Valhalla:? Sebbene il primo contenitore fornisca un potenziamento per le armi, quelli successivi possono mettere il giocatore di fronte a scelte più o meno ardue che coinvolgono attacchi runici e migliorie per le varie statistiche. Il nostro consiglio è quello di non attuare una strategia unica in tutte le partite e di valutare ogni volta qual è il modo migliore per rendere la build più performante.Se non avete bisogno di nuovi attacchi runici, ad esempio, potrebbe essere preferibile optare per, così che Kratos diventi più forte fino alla fine della partita. Se invece la scelta deve avvenire tra due statistiche, potrebbe essere meglio puntare sempre a. Se gli altri parametri non hanno sempre grande importanza ai fini della build, chi punta su Forza e Difesa non sbaglia mai, poiché aumenta il potere offensivo del Fantasma di Sparta e lo rende più resistente agli attacchi in arrivo.

Mettere in pausa

A differenza della maggior parte dei roguelike, in God of War Ragnarok Valhalla esiste la possibilità di. Sappiate però che non è possibile abilitare questa funzionalità in qualsiasi momento, ma occorre raggiungere punti specifici delle aree di gioco.

A fungere da checkpoint sono infatti le Tavole dell'Impresa, ossia quei monumenti con la luce gialla presso i quali il giocatore può spendere i Glifi ottenuti in partita per ottenere bonus alle statistiche o potenziamenti agli attacchi runici. Dopo aver interagito con uno di questi oggetti, vi basterà premere il tasto Quadrato del controller PlayStation per attivare la funzione Interrompi Partita. In questo modo uscirete dalla partita senza perdere i progressi e al successivo avvio del gioco potrete continuare proprio dal punto in cui vi eravate fermati.

Sfide Maestria

Un altro importante aspetto di God of War Ragnarok Valhalla è rappresentato dalle Sfide Maestria, che possono essere consultate dal menu visualizzabile tramite la pressione del. Si tratta di un lungo elenco di obiettivi che i giocatori possono portare a termine tra una partita e l'altra. In alcuni casi si chiede di eliminare nemici con un'arma specifica, in altri di distruggere gli oggetti dello scenario e in altri ancora di scendere in campo con scudi diversi.

Sebbene molte di queste sfide permettano di bloccare nuove armature, che però in questo contenuto aggiuntivo hanno un valore puramente estetico, ve ne sono anche altre che ricompensano il giocatore con generose quantità di Sigilli della Maestria e Sigilli dello Spirito. Dal momento che si tratta delle risorse utili ad ottenere i potenziamenti permanenti, potete facilmente intuire quanto sia importante dedicarsi a queste attività collaterali nel corso delle varie partite.