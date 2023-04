God of War Ragnarok e Horizon Forbidden West avranno una GOTY Edition?

Per quanto siano produzioni cross-generazionali, God of War Ragnarok e Horizon Forbidden West sono tra i maggiori titoli pubblicati da Sony in questa prima fase del ciclo vitale di PlayStation 5. Non sono pochi i possessori della console che si domandano se mai arriveranno le GOTY Edition dei due action-adventure.

Nel caso di Horizon Forbidden West, una GOTY Edition (o simile) è una ipotesi abbastanza concreta, dal momento che l'avventura di Aloy è destinata ad arricchirsi con Burning Shores, l'espansione della storia in arrivo il 19 aprile di cui recentemente abbiamo apprezzato gli scenari da sogno realizzabili solo su PS5. Guerrilla Games e Sony potrebbero plausibilmente decidere di pubblicare in futuro un'edizione onnicomprensiva di tutti i contenuti offerti dal titolo. Con il primo capitolo del franchise, peraltro, abbiamo già assistito all'arrivo di Horizon Zero Dawn: Complete Edition, al cui interno troviamo Horizon Zero Dawn e la sua espansione post-lancio Frozen Wilds.

Più complesso ed enigmatico il caso di God of War Ragnarok. Recentemente, il doppiatore di Tyr ha suggerito che vedremo ancora il suo personaggio nella serie di God of War. Questo ha lasciato le porte ad un possibile sequel di Ragnarok, oppure ad una sua espansione. Ad oggi, tuttavia, Sony Santa Monica non ha ancora annunciato nulla al riguardo, e una GOTY Edition del gioco sembra molto meno probabile rispetto al caso di Horizon Forbidden West.

Speculazioni a parte, dunque, non ci resta che attendere che sia Sony in prima persona a svelare il futuro di due dei suoi franchise più importanti presenti su piattaforme PlayStation.