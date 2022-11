God of War Ragnarok, Horizon, GT7: qual è la miglior esclusiva PlayStation del 2022?

La lineup di esclusive Sony per il 2022 è stata bella densa, nel corso dell'anno la compagnia giapponese ha pubblicato tre esclusive di primo piano, oltre ad un remake (The Last of Us Parte 1), senza contare le esclusive console di terze parti come Ghostwire Tokyo e Stray. Ma quale dei giochi targati Sony si è distinto più degli altri quest'anno?

Escludendo dalla nostra rassegna i titoli third party esclusivi come Ghostwire Tokyo e Stray, concentriamoci sulle produzioni degli studi interni di Sony per provare a capire cosa è andato per il verso giusto, e cosa invece non ha funzionato.

God of War Ragnarok

Un gioco che non ha bisogno di presentazioni, l'attesissimo sequel di God of War 2018 si è imposto sul mercato ricevendo recensioni positive e vendendo cinque milioni di copie al lancio. Numeri di tutto rispetto per un blockbuster dal valore produttivo elevato, c'è la sensazione tuttavia che Ragnarok non sia del tutto riuscito a replicare il boom del precedente God of War, non siamo di fronte ad un more of the same ma è chiaro come la carica innovativa di God of War 2018 qui sia molto ridotta. E' un bene o un male? A voi la scelta, per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di God of War Ragnarok.

Horizon Forbidden West

Per Horizon Forbidden West si potrebbe fare un discorso a parte dal momento che il gioco di Guerrilla è stato messo in ombra dall'enorme successo commerciale di Elden Ring, uscito in contemporanea con l'avventura di Aloy. A farne le spese è stato proprio Forbidden West, gioco che sembra essere uno dei "grandi dimenticati" del 2022. Avrà modo di riscattarsi, magari nel 2023 con l'arrivo di un DLC o una espansione?

Gran Turismo 7

The Last of Us Parte 1

