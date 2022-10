God of War Ragnarok: l'hype è altissimo, persino il video leak è da record

Siamo ormai vicinissimi all'approdo di God of War Ragnarok sugli scaffali di tutti i negozi e, come ormai ben saprete, qualcuno è già riuscito a mettere le mani su una copia dell'esclusiva Sony. A tal proposito, sembrerebbe che i video trafugati stiano avendo un successo incredibile.

Malgrado molti stiano resistendo alla tentazione per non rovinarsi la sorpresa e giocare senza alcun tipo di anticipazione l'ultimo capitolo della saga norrena di Kratos, sono in moltissimi ad aver ceduto. A dimostrarlo sono i numeri, dal momento che il noto video trafugato che mostra una boss fight del gioco ha già abbondantemente superato le 2 milioni di visualizzazioni su YouTube, senza considerare che potrebbero esisterne più versioni, aumentando drasticamente il quantitativo di visualizzazioni totali.

Questo non fa che sottolineare quanto sia elevata l'attesa da parte dei videogiocatori di tutto il mondo nei confronti del titolo Sony Santa Monica, che arriverà nei negozi il prossimo 9 novembre 2022 nelle versioni PlayStation 4 e PlayStation 5.

Oltre ad invitarvi a non visualizzare leak di alcun tipo sia per rispetto nei confronti degli sviluppatori che per non rovinarvi il piacere di scoprire tutto da soli, vi ricordiamo che Cory Barlog è furioso per il dayone rotto di God of War Ragnarok.