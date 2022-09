God of War Ragnarok: un'immagine leak potrebbe aver svelato il boss finale

Ve lo diciamo subito, a scanso di equivoci. In questa news potrebbe esserci uno spoiler grosso, davvero grosso, quindi pensateci bene prima di proseguire. Usiamo il condizionale poiché l'informazione non è verificabile, ma decidete voi se il gioco vale la candela. Videogiocatore avvisato, mezzo salvato!

In queste ore su 4chan sta circolando un'immagine presumibilmente tratta da un artbook di God of War Ragnarok, nella quale si vedono un ritratto di Odino (lo stesso del leak di Dusk Golem di qualche settimana fa), un'illustrazione con le divinità appartenenti al pantheon norreno, e una descrizione di un'epica battaglia finale combattuta tra Kratos e lo stesso Odino.

"Il Ragnarok comincia con un assalto frontale ad Asgard. Odino manda i predoni Einherjar in tutti i reami. Kratos e Odino combattono per l'anima di Atreus e il destino dei nove regni...". In un altro punto della descrizione, il padre degli dei viene descritto come "l'avversario più formidabile del franchise". Sarà davvero l'allfather l'avversario finale di God of War Ragnarok? A noi sembra più che plausibile, considerato che anche God of War 3 è terminato con l'uccisione del pezzo più grosso di tutti (Zeus), tuttavia non siamo in alcun modo in grado di verificare questo leak.

Se siete giunti fin qui allora siete davvero coraggiosi, fateci dunque sapere cosa ne pensate nei commenti, l'immagine incriminata potete trovarla seguendo il link in basso.