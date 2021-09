God of War Ragnarok: un'immagine svela l'aspetto di Thor e il suo doppiatore

Nel corso del PlayStation Showcase di questa sera abbiamo potuto finalmente osservare il nuovo trailer con il gameplay di God of War Ragnarok, il quale ci ha permesso di avere solo un assaggio del martello di Thor. Grazie ad un'immagine, però, è possibile ora vedere per intero l'aspetto del figlio di Odino nel prossimo episodio della serie.

A mostrare sui social il personaggio di cui abbiamo solo sentito parlare nel corso delle avventure di Kratos e Atreus in God of War è stato proprio Raf Grassetti, uno degli artisti all'opera su God of War Ragnarok. Come potete vedere nell'immagine in calce alla notizia, la divinità norrena è parecchio diversa rispetto a quello che i giocatori immaginavano: Thor si presenta infatti con una corporatura parecchio robusta e una folta chioma rossa accompagnata da una lunga barba. Oltre ad aver mostrato per intero la figura del dio che affronteremo nel prossimo capitolo di God of War, l'artista ha anche svelato quale sarà l'attore che presterà la voce al personaggio: si tratta di Ryan Douglas Hurst, celebre soprattutto per la sua partecipazione a serie TV di successo come The Walking Dead e Sons of Anarchy.

In attesa di scoprire nuove informazioni sul gioco, vi ricordiamo che God of War Ragnarok conclude la saga norrena di Kratos.