God of War Ragnarok: l'imponente statua di sabbia con Kratos ed Atreus è pronta!

God of War Ragnarok è tra i giochi più attesa della seconda metà del 2022, e Sony non perde mai occasione di ribadire che Kratos ed Atreus stanno per tornare. A ricordarci che il nuovo kolossal di Santa Monica Studio arriverà su PS5 e PS4 il prossimo 9 novembre è adesso un'enorme statua di sabbia.

La scultura di sabbia di God of War Ragnarok aveva impressionato Cory Barlog, al punto da ricondividere su Twitter una foto sui lavori in corso per la grande creazione a tema, ma adesso è possibile dare uno sguardo al lavoro completo, ancora più impressionante rispetto a quanto mostrato in precedenza. La statua è stata creata da PlayStation in occasione del Fulong International Sand Sculpture Festival 2022 di Taipei, in Taiwan.

La versione definitiva della spettacolare creazione non solo ci mostra Kratos ed Atreus in tutto il loro splendore sabbioso, ma la base riporta adesso anche la data definitiva per l'esordio dell'opera sul mercato, il 9 novembre 2022. God of War Ragnarok promette di rivelarsi uno dei migliori giochi dell'anno, con Sony che ci punta fortissimo al punto da promettere una produzione intensificata di PS5 per l'autunno, in modo così da rendere più reperibile la console e capitalizzare sull'uscita del suo prossimo, attesissimo titolo first-party.

Come vi sembra la scultura ora completa?