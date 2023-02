God of War Ragnarok: un importante personaggio moriva subito nello script iniziale

Atteso molto a lungo dai fan, God of War Ragnarok ha rispettato appieno le aspettative. L'ultima fatica di Santa Monica Studios ha incontrato i favori di critica e pubblico, divenendo uno dei più grandi successi PlayStation degli ultimi anni, anche sul fronte commerciale.

Disponibile dallo scorso novembre, God of War Ragnarok ha già venduto 11 milioni di copie ed i suoi numeri sembrano destinati a crescere ulteriormente nel corso dei prossimi mesi. Molti appassionati hanno già vissuto la seconda ed ultima avventura norrena di Kratos ed Atreus, godendosi così il meritato epilogo della seconda saga del brand Sony. Proprio per tale ragione, i ragazzi di Santa Monica non disdegnano di raccontare alcuni retroscena sulla genesi del gioco ed in particolare del suo comparto narrativo.

Nel corso di un'intervista con il canale Youtube MinnMax, il narrative director Matt Sophos ha rivelato che, nella primissima stesura della trama, Kratos sarebbe dovuto morire nelle fase iniziale dell'avventura, venendo ucciso da Thor durante il loro primo scontro (lo stesso poi vissuto dagli utenti nel gioco completo). La morte del Fantasma di Sparta non sarebbe stata comunque definitiva, precisa Sophos: "Sarebbe stato liberato dall'Inferno da Atreus, ma sarebbero passati vent'anni, ci sarebbe stato un grosso salto temporale".

Il narrative director spiega che quest'idea è stata poi scartata in quanto si trattava di un concept già sperimentato in passato (ricordate quante volte è morto Kratos in God of War?) e dunque sarebbe risultato ripetitivo, oltre che in contrasto con i temi che il team di sviluppo intendeva trattare sin dal principio. "Mentre stavamo creando la storia, sapevamo che volevamo incentrarla sul lasciar andare e sul cambiamento personale", spiega Sophos, che prosegue: "La mitologia norrena è tutta incentrata su destini e profezie, e noi volevamo dire che erano tutte cavolate, che quanto già scritto può essere modificato se c'è la volontà di cambiare, di stravolgere la propria vita che non è incatenata al destino. E quando abbiamo capito questo e sapevamo che storia volevamo raccontare, sapevamo anche che Kratos non poteva morire".

In ogni caso, come ben sa chi ha giocato God of War Ragnarok, nel loro primo combattimento Thor sembra in un certo senso "uccidere" Kratos, per poi resuscitarlo immediatamente dopo e portando dunque avanti la battaglia. Sophos afferma che questa scena inizialmente doveva verificarsi soltanto in caso il giocatore venisse effettivamente sconfitto durante la boss fight, ma hanno poi deciso di renderla una sequenza di default in modo tale che tutti i fan potessero viverla pad alla mano.