God of War Ragnarok includerà meccaniche di combattimento tratte dalla saga originale

Oltre ad aver spiegato il motivo per cui God of War Ragnarok chiuderà definitivamente la saga norrena di Kratos, Sony Santa Monica è andata più a fondo nelle meccaniche di gameplay del suo nuovo action game, precisando quali elementi verranno ripescati dai vecchi capitoli del franchise.

Pur essendo più semplice e leggibile rispetto ad altri action game più tecnici, il gameplay della saga originale di God of War ha sempre dato grande soddisfazione al giocatore grazie alla sua maestosa spettacolarità. Sembra proprio che alcuni elementi del combat system protagonista della saga greca saranno reintrodotti in God of War Ragnarok, come spiegato dal game director Eric Williams [la prosecuzione dell'articolo contiene spoiler su God of War per PS4].

Al termine dello sviluppo di God of War 2018, il team di Santa Monica si è concesso del tempo per fare brainstorming, alla ricerca di spunti per il prossimo capitolo della serie: "C'è stata questa frazione di tempo, direi di due mesi, forse tre, in cui eravamo aperti a tutto. Avevamo questa cosa chiamata la scatola delle idee, e chiunque poteva presentare idee su ciò che voleva, e c'erano così tante persone che dicevano: 'Abbiamo riportato indietro le Lame del Chaos a metà nell'ultimo gioco, non siamo riusciti a riproporle al 100%.' Quindi c'erano così tante idee, come: 'Oh, dovremmo riutilizzare il rampino' o 'Dovremmo riportare il lancio della catena', o quella che chiamiamo combo 5B, dove [Kratos] aggancia i nemici in aria e li sbatte sul terreno. Abbiamo esaminato i più grandi successi in termini di gameplay, decidendo di riportarli indietro".



Williams ha inoltre confermato che la varietà di nemici - come del resto potevamo intuire nel primo trailer di gameplay - sarà molto più vasta rispetto al primo capitolo, che in questo senso peccava sicuramente di monotonia.