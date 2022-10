God of War, che il Ragnarok abbia inizio! Ecco il Trailer di Lancio del kolossal PS4 e PS5

Non paghi del video di God of War Ragnarok sull'evoluzione del combat system, gli studi di Santa Monica rendono ancora più spasmodica l'attesa dei fan per la nuova avventura di Kratos e Atreus confezionando l'immancabile Trailer di Lancio dell'esclusiva Sony in arrivo su PS4 e PlayStation 5 tra pochi giorni.

La prossima odissea norrena da vivere in compagnia del Fantasma di Sparta e del suo inseparabile figlio sarà ricca di novità, come sottolineato in questi mesi dagli stessi sviluppatori californiani attraverso i numerosi filmati dimostrativi e approfondimenti tra storia, gameplay e comparto artistico.

Nel lanciare l'ennesima sfida al pantheon delle divinità nordiche, il Dio della Guerra potrà vantare un sistema di combattimento decisamente più stratificato, merito dei poteri elementali da scatenare con le nuove mosse speciali e della riformulazione del sistema di gestione degli scudi. Non meno interessanti saranno poi le innovazioni apportate dal team di Sony Santa Monica per erigere un'impalcatura ludica e narrativa capace di offrire un'esperienza ancora più 'cinematografica'.

La commercializzazione di GoW Ragnarok è prevista per il sempre più prossimo 9 novembre su PS4 e PlayStation 5. Già che ci siamo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare questo approfondimento a firma di Alessandro Bruni su God of War Ragnarok e Kratos contro gli dei in combattimenti mitologici.