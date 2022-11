God of War Ragnarok invade la metropolitana di New York

Sony Interactive Entertainment celebra il lancio di God of War Ragnarok: come? Aprendo un varco dimensionale per i Nove Regni... nella metropolitana di New York. La campagna marketing del nuovo gioco PlayStation Studios ha invaso le stazioni della metro e dei treni di New York in queste ore.

Non solo vagoni personalizzati con il logo di God of War Ragnarok ed i volti di Kratos e Atreus ma anche tornelli personalizzati con loghi e scritte ed enormi cartelloni pubblicitari nelle principali fermate della metropolitana e della stazione dei treni newyorkese.

Marketing in grande stile per promuovere una delle esclusive PlayStation (e non solo) più attese dell'anno, ora disponibile su PlayStation 4 e PlayStation 5. C'è comprensibilmente un grande hype dietro il lancio di God of War Ragnarok e ci si aspetta che il gioco possa generare ottimi incassi, God of War ha venduto oltre 23 milioni di copie dalla primavera 2018, raggiungere questi risultati non sarà facile ma Ragnarok è stato accolto in maniera estremamente positiva dal pubblico e dalla critica ed ha quindi tutte le carte in regola per diventare un sicuro blockbuster.

Se volete saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di God of War Ragnarok per PS5 e all'analisi tecnica di God of War Ragnarok per PS4.