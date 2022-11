God of War Ragnarok invade PlayStation Stars: ecco l'esclusiva ricompensa di novembre 2022

A distanza di qualche settimana dal debutto di PlayStation Stars in territorio europeo, ecco che arriva il primo aggiornamento dei collezionabili che si possono ottenere accumulando punti e, tra questi, troviamo anche un premio dedicato interamente a God of War Ragnarok.

Sony ha appena pubblicato un post dedicato alle ricompense di novembre 2022 per tutti gli iscritti a PlayStation Stars, i quali potranno ottenere senza costi aggiuntivi un trofeo. Basta infatti aver preordinato una qualsiasi versione digitale dell'esclusiva ad opera di Sony Santa Monica Studio per poter riscattare l'esclusivo oggetto collezionabile digitale che consiste in due serpenti che formano l'omega, ovvero il logo di God of War.

Tra le altre ricompense del mese troviamo anche una statuetta digitale del protagonista di Rathcet & Clank per celebrare il ventesimo anniversario della serie. Chi ha utilizzato il proprio account con una PlayStation 3 Ceramic White o Clear Black sbloccherà inoltre un modello tridimensionale della console dello stesso colore e lo stesso accadrà con i possessori di PlayStation Eye, la telecamera di PS3 arrivata con il vecchio Eye of Judgement, gioco di carte collezionabili.

In attesa di scoprire maggiori dettagli sui prossimi oggetti da collezione per gli utenti PlayStation Stars, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la recensione di God of War Ragnarok.