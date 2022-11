God of War Ragnarok: l'ipotesi DLC sembra sempre più lontana

Recentemente le parole di Cory Barlog hanno fatto pensare ad un possibile DLC di God of War Ragnarok in arrivo ma nella nuova puntata del podcast di Kinda Funny Games, il Game Director Eric Williams sembra voler allontanare le voci di corridoio emerse a riguardo.

Eric Williams ribadisce come Santa Monica Studios non sia al lavoro su un sequel di God of War Ragnarok, di fatto le avventure norrene di Kratos non diventeranno una trilogia e il viaggio nelle fredde terre del Nord è ufficialmente terminato. Anche riguardo espansioni e DLC, al momento lo studio sembra non avere piani a riguardo e Williams conferma come il team "abbia inserito tutto quello che voleva in God of War Ragnarok. E' un gioco enorme."

Questo non vuol dire ovviamente che non ci saranno nuovi contenuti per Ragnarok, ad esempio la modalità foto arriverà prossimamente tramite patch gratis, oppure pensiamo alla possibile aggiunta del New Game Plus in God of War Ragnarok, il Game Director ha però voluto spegnere gli entusiasmi riguardo eventuali espansioni o DLC per la storia.

Ma sarà davvero così? Lo scopriremo nei prossimi mesi, certo è che le avventure di Kratos sembrano destinate a continuare anche in futuro, non sappiamo però ancora in che forma.