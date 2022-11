God of War Ragnarok: John Travolta nei panni di Kratos in uno spot dell'esclusiva Sony

Abbiamo già ammirato Ben Stiller in versione Kratos in un simpatico spot che Sony ha confezionato per promuovere il lancio di God of War Ragnarok, ma la compagnia nipponica ha voluto che anche John Travolta potesse provare l'ebrezza di trasformarsi nel Fantasma di Sparta.

In una nuova clip promozionale dell'action-adventure di Sony Santa Monica, possiamo ammirare il celebre attore nei panni di Kratos. Esattamente come accaduto nello spot in cui comparivano Ben Stiller e LeBron James, si parla di rapporto padre-figlio e degli insegnamenti che la nuova esclusiva Sony ha impartito ai protagonisti di questo siparietto.

In questo modo, Sony continua a dimostrare la volontà di raggiungere un pubblico più vasto possibile con God of War Ragnarok, titolo dal richiamo commerciale non indifferente come dimostrano i numeri record che il gioco sta registrando a poche ore dal lancio. Pensate che il titolo è riuscito a superare in un giorno le vendite registrate da God of War 2018 nell'intera settimana di lancio, diventando così il capitolo più velocemente venduto nella storia di God of War.

Intanto, i modder sono già riusciti a sbloccare la Photo Mode di God of War Ragnarok, non ancora distribuita ufficialmente dal parte del team di sviluppo di Sony Santa Monica.